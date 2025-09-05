宇瞻營收 寫最旺8月

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（4）日公告8月營收10.06億元，雖然月減4.46%，仍是歷年最旺的8月，並且連續兩個月站穩10億元大關，年增率為50.53%，反映記憶體市場景氣上揚態勢。

宇瞻表示，8月營收攀上同期新高，主要受惠出貨量增加，以及市場價格上漲。宇瞻前八月營收68.21億元，年增33.47%。

展望後市，宇瞻先前於法說會指出，在DDR4與部分DDR5漲價效應助攻，加上儲存型快閃記憶體（NAND Flash）穩定出貨，不僅本季營收可望上揚，也有利單季獲利動能向上，對下半年營運審慎樂觀。

宇瞻透露，已開始調整報價，預期漲價效應將自本季起發酵，挹注毛利表現，並看好AI發展帶動記憶體升級需求，特別是伺服器用DDR5與企業級固態硬碟（SSD）滲透率提升，將成為推升DRAM與NAND市況關鍵力量。

宇瞻分析，AI與伺服器應用持續帶動DDR5與高頻寬記憶體（HBM）需求增長，記憶體市場正加速分化為高階與Legacy（DDR3／DDR4）兩大主軸。

宇瞻認為，原廠停產DDR4與市場轉型期交疊，形成結構性缺口。