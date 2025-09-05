聽新聞
0:00 / 0:00

宇瞻營收 寫最旺8月

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
宇瞻執行長張家騉。聯合報系資料照
宇瞻執行長張家騉。聯合報系資料照

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（4）日公告8月營收10.06億元，雖然月減4.46%，仍是歷年最旺的8月，並且連續兩個月站穩10億元大關，年增率為50.53%，反映記憶體市場景氣上揚態勢。

宇瞻表示，8月營收攀上同期新高，主要受惠出貨量增加，以及市場價格上漲。宇瞻前八月營收68.21億元，年增33.47%。

展望後市，宇瞻先前於法說會指出，在DDR4與部分DDR5漲價效應助攻，加上儲存型快閃記憶體（NAND Flash）穩定出貨，不僅本季營收可望上揚，也有利單季獲利動能向上，對下半年營運審慎樂觀。

宇瞻透露，已開始調整報價，預期漲價效應將自本季起發酵，挹注毛利表現，並看好AI發展帶動記憶體升級需求，特別是伺服器用DDR5與企業級固態硬碟（SSD）滲透率提升，將成為推升DRAM與NAND市況關鍵力量。

宇瞻分析，AI與伺服器應用持續帶動DDR5與高頻寬記憶體（HBM）需求增長，記憶體市場正加速分化為高階與Legacy（DDR3／DDR4）兩大主軸。

宇瞻認為，原廠停產DDR4與市場轉型期交疊，形成結構性缺口。

營收 記憶體模組

延伸閱讀

宇瞻推出全無鉛SSD 布局歐盟綠色供應鏈商機

歐、日、印度8月景氣好轉

長江存儲攻高頻寬記憶體

南亞科8月合併營收 攀三年半高點

相關新聞

i17新機問世倒數 大摩：鴻海8月營收估增16%

蘋果iPhone 17系列新機問世倒數，陸媒報導，iPhone最大組裝廠鴻海集團旗下富士康大陸廠區忙翻天，人力大吃緊，「...

宇瞻營收 寫最旺8月

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（4）日公告8月營收10.06億元，雖然月減4.46%，仍是歷年最旺的8月，並且連續兩...

奇鋐、雙鴻 小摩力挺

摩根大通（小摩）證券指出，未來Rubin晶片的散熱元件，將由冷板改採微通道蓋板（microchannel lid），預期...

台灣大 先買後付交易熱

台灣大哥大（3045）近年積極強化電信金融服務，推動先買後付服務，旗下「大哥付你分期」合作通路包含91APP合作品牌、m...

遠傳 擴大電信帳單應用

電信帳單應用愈趨多元，從停車費、遊戲點數儲值、Google Play、Apple Store代收，甚至加購旅平險等，現在...

聯電8月營收 跌破200億

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告8月營運成果，跌破200億元關卡，滑落至191.6億元，月減4.3%，年減7.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。