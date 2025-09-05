群光8月營收月增5% 穩懋增2%

群光（2385）昨（4）日公布8月營收達64.8億元，月增5%、年減12.4%，主要受惠鍵盤、影像及電源業務成長，其中以筆電影像模組表現最佳。隨著匯率回穩，法人估計，群光本季營收有望季增個位數，為今年以來高點。

展望本季，群光表示，關稅稅率大致底定，對終端需求衝擊仍持續發酵，整體需求恐受關稅影響，但在PC／NB方面，微軟停止支援win 10在即，升級至win 11對硬體需求較高，隨換機潮將逐步放大，尤其是商用需求，今年企業端需求優於消費端，有利於高附加價值的筆電鍵盤、相機模組以及電源供應器出貨，本季營收有望持續向上。

群光累計今年前八月營收643億元，年減1.96%。群光昨天股價收138元，上漲2元。第3季至今新台幣對美元匯率較第2季穩定，法人表示，群光第3季營收應可順利達成個位數季增。

【記者陳昱翔／台北報導】砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（4）日公告8月營收達14.84億元，月增2.9%、年減1.1%；累計今年前八月營收102.82億元，年減17.8%。

穩懋董事長陳進財曾表示，受惠美系大客戶今年有新機種，因此手機功率放大器（PA）備貨量比往年多一些，估下半年營運將逐季走升，展望樂觀。陳進財認為，從在手訂單狀況看，今年表現有望比去年好，加上市場需求已趨向穩定，無論是第3季或第4季都有機會維持不錯的態勢。