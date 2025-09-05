聽新聞
0:00 / 0:00

群光8月營收月增5% 穩懋增2%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

群光（2385）昨（4）日公布8月營收達64.8億元，月增5%、年減12.4%，主要受惠鍵盤、影像及電源業務成長，其中以筆電影像模組表現最佳。隨著匯率回穩，法人估計，群光本季營收有望季增個位數，為今年以來高點。

展望本季，群光表示，關稅稅率大致底定，對終端需求衝擊仍持續發酵，整體需求恐受關稅影響，但在PC／NB方面，微軟停止支援win 10在即，升級至win 11對硬體需求較高，隨換機潮將逐步放大，尤其是商用需求，今年企業端需求優於消費端，有利於高附加價值的筆電鍵盤、相機模組以及電源供應器出貨，本季營收有望持續向上。

群光累計今年前八月營收643億元，年減1.96%。群光昨天股價收138元，上漲2元。第3季至今新台幣對美元匯率較第2季穩定，法人表示，群光第3季營收應可順利達成個位數季增。

【記者陳昱翔／台北報導】砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（4）日公告8月營收達14.84億元，月增2.9%、年減1.1%；累計今年前八月營收102.82億元，年減17.8%。

穩懋董事長陳進財曾表示，受惠美系大客戶今年有新機種，因此手機功率放大器（PA）備貨量比往年多一些，估下半年營運將逐季走升，展望樂觀。陳進財認為，從在手訂單狀況看，今年表現有望比去年好，加上市場需求已趨向穩定，無論是第3季或第4季都有機會維持不錯的態勢。

營收 群光

延伸閱讀

最低工資怎麼調？經長龔明鑫揭「真實數據」：關稅衝擊的確存在

最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

日本官員第10度訪美 將敦促調降關稅與協調文件

遭裁定對等關稅越權違法 川普政府正式提出上訴

相關新聞

i17新機問世倒數 大摩：鴻海8月營收估增16%

蘋果iPhone 17系列新機問世倒數，陸媒報導，iPhone最大組裝廠鴻海集團旗下富士康大陸廠區忙翻天，人力大吃緊，「...

宇瞻營收 寫最旺8月

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（4）日公告8月營收10.06億元，雖然月減4.46%，仍是歷年最旺的8月，並且連續兩...

奇鋐、雙鴻 小摩力挺

摩根大通（小摩）證券指出，未來Rubin晶片的散熱元件，將由冷板改採微通道蓋板（microchannel lid），預期...

台灣大 先買後付交易熱

台灣大哥大（3045）近年積極強化電信金融服務，推動先買後付服務，旗下「大哥付你分期」合作通路包含91APP合作品牌、m...

遠傳 擴大電信帳單應用

電信帳單應用愈趨多元，從停車費、遊戲點數儲值、Google Play、Apple Store代收，甚至加購旅平險等，現在...

聯電8月營收 跌破200億

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告8月營運成果，跌破200億元關卡，滑落至191.6億元，月減4.3%，年減7.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。