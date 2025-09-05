台灣大 先買後付交易熱

台灣大哥大（3045）近年積極強化電信金融服務，推動先買後付服務，旗下「大哥付你分期」合作通路包含91APP合作品牌、momo購物網、486團購、myfone網路門市等，今年7月交易額較去年倍增，前七月成長逾五成，未來持續擴大多元使用場域。

「大哥付你分期」屬於台灣大旗下新科技事業的電信金融重要服務之一，第2季台灣大來自新科技事業營收年增13%。

台灣大指出，「大哥付你分期」推出至今，拓展至91APP合作品牌、momo購物網、486團購、myfone網路門市及台灣大自營的「分期支付電子票券商城」等平台。

今年7月「大哥付你分期」單月交易額年增逾110%，累計前七月交易額成長超過五成，台灣大強調，將持續拓展至更多使用場域，提供多元便利支付服務。

台灣大並宣布，「大哥付你分期」服務推出「優惠券」新功能，用戶於結帳流程中可選擇使用優惠券，除立即折抵金額，同時享有先享後付、分期付款。迎接9月中元節、開學季、換季優惠等檔期，攜手台灣D2C SaaS領導服務商91APP，與91APP合作品牌推出「上線慶」優惠，廣撒200萬元優惠券。