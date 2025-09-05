聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大 先買後付交易熱

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）近年積極強化電信金融服務，推動先買後付服務，旗下「大哥付你分期」合作通路包含91APP合作品牌、momo購物網、486團購、myfone網路門市等，今年7月交易額較去年倍增，前七月成長逾五成，未來持續擴大多元使用場域。

「大哥付你分期」屬於台灣大旗下新科技事業的電信金融重要服務之一，第2季台灣大來自新科技事業營收年增13%。

台灣大指出，「大哥付你分期」推出至今，拓展至91APP合作品牌、momo購物網、486團購、myfone網路門市及台灣大自營的「分期支付電子票券商城」等平台。

今年7月「大哥付你分期」單月交易額年增逾110%，累計前七月交易額成長超過五成，台灣大強調，將持續拓展至更多使用場域，提供多元便利支付服務。

台灣大並宣布，「大哥付你分期」服務推出「優惠券」新功能，用戶於結帳流程中可選擇使用優惠券，除立即折抵金額，同時享有先享後付、分期付款。迎接9月中元節、開學季、換季優惠等檔期，攜手台灣D2C SaaS領導服務商91APP，與91APP合作品牌推出「上線慶」優惠，廣撒200萬元優惠券。

APP 台灣大哥大

延伸閱讀

電信三雄 衝遠距醫療

電信三雄 秀ESG實踐

momo購物網推指定地區「大家電58H快配」！近7成用戶敲碗：下單就要送到府

大牙驚爆離婚首露面！一身粉紅燦笑回歸台8又開團購

相關新聞

i17新機問世倒數 大摩：鴻海8月營收估增16%

蘋果iPhone 17系列新機問世倒數，陸媒報導，iPhone最大組裝廠鴻海集團旗下富士康大陸廠區忙翻天，人力大吃緊，「...

宇瞻營收 寫最旺8月

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（4）日公告8月營收10.06億元，雖然月減4.46%，仍是歷年最旺的8月，並且連續兩...

奇鋐、雙鴻 小摩力挺

摩根大通（小摩）證券指出，未來Rubin晶片的散熱元件，將由冷板改採微通道蓋板（microchannel lid），預期...

台灣大 先買後付交易熱

台灣大哥大（3045）近年積極強化電信金融服務，推動先買後付服務，旗下「大哥付你分期」合作通路包含91APP合作品牌、m...

遠傳 擴大電信帳單應用

電信帳單應用愈趨多元，從停車費、遊戲點數儲值、Google Play、Apple Store代收，甚至加購旅平險等，現在...

聯電8月營收 跌破200億

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告8月營運成果，跌破200億元關卡，滑落至191.6億元，月減4.3%，年減7.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。