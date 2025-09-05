遠傳 擴大電信帳單應用

電信帳單應用愈趨多元，從停車費、遊戲點數儲值、Google Play、Apple Store代收，甚至加購旅平險等，現在應用再擴大，可以繳保障型保險保費。遠傳（4904）昨（4）日宣布，攜手安達人壽開創保障型保費支付新模式，未來將持續推動保險業數位轉型及支付創新。

遠傳表示，攜手安達人壽領先全台推出創新「電信帳單代收保障型保險保費」，試辦案已獲主管機關同意，開創保障型保險保費支付新模式，更為台灣金融數位化與永續發展樹立標竿，試辦成功後，將持續推動保險業數位轉型與支付創新。

根據統計，台灣仍有許多民眾未持有信用卡，且高齡族群對數位支付接受度有限。遠傳分析，雙方合作為高齡族群及無卡族群解決保費支付常見的「信用卡號更換產生個資外洩風險」、「高齡用戶受騙誤繳」、「現金繳費可能產生挪用糾紛」、「未持有信用卡者繳費不便」等四大痛點。

遠傳表示，此次合作為保障型保險業首度導入電信帳單代收機制，特別針對高齡及未持有信用卡用戶的需求設計，客戶只要同意投保並授權使用遠傳帳單代收，就能支付保費。10月起遠傳月租用戶可於電話行銷購買安達人壽保障型保險商品（以意外險與健康險為主）時，選擇以遠傳帳單直接支付每月保費。

遠傳強調，推動保險業數位轉型，打造保險支付新常態，本試辦計畫已獲主管機關審核同意，預計今年10月1日起試行六個月，合作初期以月繳型保障型保險商品，試辦成功後，將持續推動保險業數位轉型與支付創新。

遠傳積極布局數位生活等新經濟業務，電信帳單代收及保險代理業務是重要一環，其中電信帳單代收今年第2季貢獻營收較去年成長約4%，保險代理業務年增8%。

遠傳指出，帳單代收服務（DCB）交易量強勁成長，高平均帳單金額（ARPU）貢獻，同時廣推訂閱式服務，是帶動服務成長關鍵。遠傳保險代理業務是電信首家推出「幫家人投保」，帶動整體申辦量創下歷史新高，未來將持續推出創新服務，擴大行動用戶基礎。