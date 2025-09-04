義隆營收／8月11億元、月增逾一成 部分客戶拉貨力道優於預期

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠義隆（2458）於4日公布8月業績，月增逾一成。該公司先前評估本季會有一些短單與急單效益，而據了解，在中國大陸十一長假之前，其部分客戶端的拉貨力道優於預期。

義隆8月合併營收為11.7億元，月增15.6％、年減1.5％，累計前八月合併營收為83.33億元，年減2.4％，上半年每股純益為3.15元。

義隆之前在法說會中估計，本季消費性電子的買氣應與上季相當，而Win 10將停止更新支援，推動一些商用機種需求，預期包括觸控板、指向裝置、指紋辨識等產品線表現應可優於第2季，只是外在因素仍可能影響短單變化。

另外，義隆近期宣布，搶攻無人機應用市場，已成功量產Mini LED區域調光顯示IC，不但可有效延長電池續航力，也能大幅提升色彩對比度與畫質，並節省功耗，即便在強烈戶外光源環境下，仍可使無人機呈現高解析度與真實色彩影像，相關第一代產品已量產出貨。

