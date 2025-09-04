大摩：鴻海8月營收可望成利多催化劑 股價有望上漲5%

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的個股報告中指出，8月營收將成為鴻海（2317）股價上漲的利多催化劑。大摩劃分出三種情境，其中，以情境二、也就是估計鴻海營收約為7,120億元的可能性最高，在此情況下，股價將持平或上漲5%。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，預期5日盤後鴻海將公布8月營收數據。由於鴻海於第2季法說會上曾指出，第 3季GB200伺服器機櫃出貨量將季增三倍，因此把8月營收視為檢視其季度出貨狀況的重要檢查點。

由於近來市場持續高度關注AI供應鏈，台廠中除台積電（2330）外，就屬鴻海最受矚目，因此施曉娟以情境分析方式，將鴻海8月營收表現拆解成三種可能的情況、並預估後市股價的漲跌幅度。

情境一，鴻海8月營收少於7,120億元，機率約20%，預期股價將持平或下跌5%；情境二，8月營收為7,120億元，機率50%，估計股價將持平或上漲5%；情境三，8月營收高於7,120億元，機率30%，預估股價將上漲5%-10%。

而施曉娟認為，情境二出現的機率最高，主因預期GB200伺服器機櫃整合良率將改善，帶動鴻海出貨量提升，進而推動8月營收成長，因而使得鴻海8月營收將成為推升股價上漲的重要利多催化劑。

施曉娟說，若鴻海8月營收如預期為新台幣7,120億元，月增16%、年增30%，這表示7、8月合計營收將達到目前第3季營收預估值的61%。