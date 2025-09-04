快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：鴻海8月營收可望成利多催化劑 股價有望上漲5%

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的個股報告中指出，8月營收將成為鴻海（2317）股價上漲的利多催化劑。大摩劃分出三種情境，其中，以情境二、也就是估計鴻海營收約為7,120億元的可能性最高，在此情況下，股價將持平或上漲5%。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，預期5日盤後鴻海將公布8月營收數據。由於鴻海於第2季法說會上曾指出，第 3季GB200伺服器機櫃出貨量將季增三倍，因此把8月營收視為檢視其季度出貨狀況的重要檢查點。

由於近來市場持續高度關注AI供應鏈，台廠中除台積電（2330）外，就屬鴻海最受矚目，因此施曉娟以情境分析方式，將鴻海8月營收表現拆解成三種可能的情況、並預估後市股價的漲跌幅度。

情境一，鴻海8月營收少於7,120億元，機率約20%，預期股價將持平或下跌5%；情境二，8月營收為7,120億元，機率50%，估計股價將持平或上漲5%；情境三，8月營收高於7,120億元，機率30%，預估股價將上漲5%-10%。

而施曉娟認為，情境二出現的機率最高，主因預期GB200伺服器機櫃整合良率將改善，帶動鴻海出貨量提升，進而推動8月營收成長，因而使得鴻海8月營收將成為推升股價上漲的重要利多催化劑。

施曉娟說，若鴻海8月營收如預期為新台幣7,120億元，月增16%、年增30%，這表示7、8月合計營收將達到目前第3季營收預估值的61%。

營收 鴻海 大摩

延伸閱讀

大摩：陸房市第4季有望回溫 下半年展望正面

世芯遇上AWS大單…竟成「甜蜜的負擔」？ 外資大摩這麼說

鴻海去年綠電占比超前 拚2040年全球廠區100%使用

解析下代Rubin晶片進度…AI半導體鏈七雄 大摩按讚

相關新聞

大摩：鴻海8月營收可望成利多催化劑 股價有望上漲5%

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的個股報告中指出，8月營收將成為鴻海（2317）股價上漲的利多催化劑。大摩劃分出三種情境...

聯電8月營收雙減 觀察提前拉貨效益是否消退

晶圓代工大廠聯電 (2303） 今 (4) 日公布8月營收191.6億元，月減 4.39%，年減 7.2%，累計前八月營...

宏碁攜手輝達攻 AI 股價跳空漲停鎖死、逾4.9萬張排隊等著買

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖親自領軍參加歐洲最大消費電子展德國柏林IFA展，且宣布推出搭載輝達GB10晶片的AI...

晶心科三引擎 業績熱轉

矽智財（IP）廠晶心科（6533）昨（3）日召開第2季法說會，董事長林志明表示，近期權利金已入帳，加上新一代專案陸續推進...

昇陽半 產能利用率滿載

昇陽半導體（8028）昨（3）日表現搶眼。法人指出，以目前市況看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數近年來積極配...

精成科申購熱 中籤率0.66%

瀚宇博子公司精成科（6191）併購日本廠商跨足半導體，加上PCB股近期獲得市場關注等，也帶動申購熱潮，依據公開資訊，此次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。