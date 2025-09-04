一詮營收／8月5.3億元 月增2.5%、年增9.1%
LED導線架與散熱元件廠一詮（2486）4日公布8月營收5.32億元，月增2.51%，年增9.16%，營運已連續五個月繳出年成長佳績。累計前8月營收40億元，年增15.11%，整體營運表現持續穩步向上。
一詮近年積極布局高階半導體散熱市場，其中新開發的金屬熱介面材料（Metal TIM），平均單價遠高於傳統散熱片，已獲CPU伺服器客戶認證，預計下半年開始量產出貨。此外，與工研院合作研發的晶片均溫蓋板（VC Lid），鎖定高效能運算（HPC）晶片客戶，為未來營收成長提供新動能。
法人看好，隨著新產品效益逐步顯現與客戶訂單回溫，一詮下半年營收有望維持雙位數成長，營運表現可望重回穩健向上軌道。
