聯電8月營收雙減 觀察提前拉貨效益是否消退
晶圓代工大廠聯電 (2303） 今 (4) 日公布8月營收191.6億元，月減 4.39%，年減 7.2%，累計前八月營收1558.16 億元，比去年同期微增1.86%；受客戶提前拉貨影響，法人預期原提前拉貨熱潮已淡化，讓本季傳統旺季效應不如以往，呈現小幅年減，全年仍維持正成長。
聯電稍早預期第2季與第3季需求回升，部分是來自於因應美國關稅的提前備貨，目前看來地緣政治不確定性因素變動蠻大，傳統季節性的需求熱度恐不如往昔。
聯電稍早法說會展望後市，雖然訂單能見度下滑，但聯電對 2025 全年成長預期不變，預估將略優於可服務市場的年增 1-3%，尤其在 22/28 奈米製程受惠設計案持續導入，預期 2026-2027 的市占率將進一步擴大。
聯電也正積極與英特爾合作 12 奈米技術，目前雙方合作進度良好，正進行晶片效能驗證，預計2026 年 6 月提供給首批客戶，並在 2027 年開始量產貢獻營收。
