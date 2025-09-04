群光營收／8月85億元、月增5% 今年來最佳

群光（2385）公布8月合併營收85億元，月增5%，為今年最高，主要受惠於鍵盤、影像及電源業務均較前月提升，其中以筆電影像模組表現最佳。

群光累計今年前八個月營收643億元。年減1.96%。

群光表示，今年下半年的終端需求雖未如過往幾年出現明顯的旺季效應，不過，群光仍能維持穩定的營收，在PC/NB方面，群光認為Win11的換機潮將逐步發酵，其中將以商用機種率先帶動，目前商用機種的需求優於消費機種的表現，有利於群光高附加價值的LED背光筆電鍵盤、相機模組以及電源供應器的出貨。商用PC採用LED背光筆電鍵盤的比例，今年以來呈現逐季上升，筆電影像模組則因消費者對影像品質的要求越來越高，加上AI PC亦預期將逐步普及，促使規格持續提升，亦提升單價，有利於營收表現。

展望本季，第3季至今新台幣兌換美元匯率較第2季穩定，法人表示，群光第3季營收應可順利達成個位數季增。法人認為，群光獲利體質良好，且因今年已將現金股利發放率提升至八成，看好未來的現金殖利率表現。