繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

宏碁因為「這原因」股價開盤跳空強鎖漲停

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
宏碁。記者吳康瑋攝影／報系資料照
宏碁。記者吳康瑋攝影／報系資料照

宏碁（2353）受惠與輝達（Nvidia）合作，推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機，激勵4日股價開盤即亮燈直衝漲停，表現相當強勢，成為市場投資人熱議的焦點。

宏碁參加歐洲最大消費電子展德國柏林IFA展，端出一系列搭載Windows 11的全新筆電、桌機，並擴大平板產品線及更新電腦周邊產品。在眾多新品中，與輝達合作的Veriton GN100 AI迷你工作站最為吸睛。

據了解，Veriton GN100內建NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，專為本地端運行大型AI模型而設計，可減少對雲端服務的依賴，並有助於降低相關成本。

