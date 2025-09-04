海華出關日多空交戰 股價一度拉上110元漲停價

無線模組廠海華（3694）因為搭上智慧眼鏡及無人機題材，近期因為股價大漲，進入處置交易，每五分鐘撮合一次，4日出關股價先拉高後下殺至94.9元，後來買盤湧入，股價一度拉升至漲停價110元，漲停未鎖住，來到104元價位附近。

日前海華應主管機關要求，公布7月自結稅後純益5,600萬元，年增11.5%，每股純益0.37元，海華第2季每股純益1.07元，創下近11季新高，累計上半年每股純益為1.84元。

海華日前表示，看好受惠Wi-Fi技術升級，除了主力的筆電市場，遊戲機、白色家電及印表機等需求也持續成長，影像模組出貨量同步往上。

此外，海華也積極介入非消費性市場的佈局，搶進智慧眼鏡及無人機應用，其中，無人機模組單價與毛利相對較高，法人看好，海華下半年營收可望維持上半年成長動能。