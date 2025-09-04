宏碁在 IFA 發表新 AI PC 早盤拉上漲停

宏碁（2353）3日於IFA 2025發表多款專為現代工作團隊打造的Copilot+ PC，包括Acer TravelMate X14 AI商務筆記型電腦，以及Acer Vero XL2320p、Vero XL2521 與 Vero SL2520n全新Vero環保系列投影機。在題材帶動下，早盤亮燈漲停，同時帶動筆電代工廠仁寶（2324）、緯創（3231）等股價上揚。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，隨著人工智慧在現代商業工作中變得越來越重要，中小型企業所需要的裝置必須同時整合智慧工具、強大安全性和移動性。TravelMate X 14 AI的設計能完美符合其需求，搭載最新的Intel Core Ultra處理器，並提供Copilot+ PC體驗，可隨時隨地提高生產力和協作能力，為專業人士提供輕巧且耐用的解決方案。

微軟Windows裝置副總裁Mark Linton指出，Acer TravelMate X14 AI 結合先進硬體與現代處理器，創造無限可能性，不僅擁有強大的性能、強化的安全性和獨特的AI體驗，為現代專業人士尋求便攜性和性能的理想電腦。

宏碁表示，TravelMate X4 14 AI專為中小企業及行動工作者打造，具流線外觀與安全防護的商務筆電。搭載Intel® Core Ultra 7 258V 處理器，支援最高32 GB LPDDR5X記憶體及最高1 TB PCIe儲存空間，並支援Windows 11 Pro及Copilot+ PC功能，包括回顧（預覽）、Click to Do、升級版Windows 搜尋、小畫家中的Cocreator以及支援多語言翻譯的即時字幕。