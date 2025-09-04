聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁攜手輝達攻 AI 股價跳空漲停鎖死、逾4.9萬張排隊等著買
宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖親自領軍參加歐洲最大消費電子展德國柏林IFA展，且宣布推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，搶攻全球最小AI超級個人電腦商機；4日股價跳空以漲停32.45元開出後鎖死， 漲停及市價排隊買單超過4.9萬張。
宏碁發表會端出一系列搭載Windows 11的全新筆電、桌機，並擴大平板產品線及更新電腦周邊產品，新品當中，與輝達合作的新品Veriton GN100 AI迷你工作站最吸睛。
宏碁推出搭載輝達GB10晶片的AI迷你工作站，是宏碁首次與輝達在新世代AI高速運算領域進行合作，聯手搶AI商機；宏碁表示，Veriton GN100體積精巧卻效能強大，專為本地端運行大型AI模型而設計，可減少對雲端服務的依賴，並有助於降低相關成本。
宏碁過往與輝達合作，大多是以搭載輝達顯卡的電競筆電為主，這次則是加入銷售輝達AI超級個人電腦行列， 引來市場關注；宏碁4日跳空以漲停32.45元開出後鎖死，超過4.9 萬張漲停及市價買單排隊等著買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言