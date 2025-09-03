艾笛森營收／8月年月雙減 積極調整照明產品組合應對挑戰

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

艾笛森（3591）3日公布8月營收1.88億元，月減10.26%，年減16.83%。累計今年前8個月營收為15.85億元，年減4.05%。公司表示，8月營收下滑主要因應市場挑戰，針對毛利較差的照明產品進行調整與內部資源整合。

艾笛森日前法說指出，公司正積極轉型，將資源從毛利率較低的傳統照明，轉向車用與利基型市場，以期提升整體獲利能力。展望下半年，公司將持續深耕車用與利基型照明市場，並透過揚州子公司減資案，將資金回流母公司以利未來新布局。

在產品組合方面，艾笛森持續朝LED EMS廠轉型，目前營收比重中，車用產品占43%，照明產品占53%，傳感器元件占4%。儘管面臨匯率與市場挑戰，公司仍強調車用產品出貨動能穩健，將是未來營收成長的重要引擎。

營收 艾笛森

