快訊

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 這日降雨範圍再擴大

影／砸錢租場地找臨演！竹聯幫組詐團拍片「投資說明會」 騙走1億2千萬

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

根據臺灣證券交易所資料，台積電（2330）盤後3日鉅額交易竟出現12張配對交易價格高達1,275元、成交金額達1,530萬元，然台積電歷史最高價為1,200元，3日則開低走高收於平盤的1,160元，換言之，3日盤後鉅額交易比起歷史高價足足多出了75元，神秘配對買家使市場關注是否有「仙人指路」的利多將至。

市場傳出，台積電為了因應先進製程成本提升、海外擴產等壓力，已經計劃從2026年起，對年底量產的2奈米等5奈米以下先進製程調漲價格；另一方面，美國官方通知取消台積電在大陸南京廠的VEU豁免，不過該成熟製程只占台積電整體產能僅約3％，法人研判實際影響不大，不過多空消息紛陳下，短線上仍影響處於高位階的台積電股價與台股近期表現較偏弱。

觀察台積電期貨夜盤上漲10元至1,170元，帶動台指期夜盤則續反彈逾百點，站穩24,100關卡；台積電ADR盤前價格也在回檔後迎接反彈1.3％，輝達（NVIDIA）股價盤前也反彈0.5％，美股三大主要指數盤前則全數上漲，美股開盤時段行情可期。

台積電

延伸閱讀

台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

台股上漲83點收24,100點 台積電力守平盤收1,160元

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

相關新聞

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

根據臺灣證券交易所資料，台積電（2330）盤後3日鉅額交易竟出現12張配對交易價格高達1,275元、成交金額達1,530...

世芯遇上AWS大單…竟成「甜蜜的負擔」？ 外資大摩這麼說

世芯-KY（3661）於3日盤中衝上4,000元大關，終場收漲3.5%至3,980元，表現強勁。事實上，在股后成功取得A...

宏齊自結7月EPS 0.01元 獲利100萬元

LED封裝廠宏齊（6168）3日因股價達注意交易資訊標準，應主管機關要求公布自結財務數據。公司公告，7月合併營收1.82...

彩晶公告子公司處分中光電持股 獲利3.12億元

彩晶（6116）3日公告，代子公司華俐投資處分所持有的中光電（5371）普通股，累計近八個交易日，合計處分4,709張股...

南亞科8月營收67.63億元、月增26.4% 寫43個月來新高

南亞科（2408）今(3)日公布2025年8月合併營收67.63億元，較上月增加26.35%，創2022年2月以來43個...

無人機飛高高 10檔概念股高掛漲停紅燈

2026年國防預算大幅調高至9,495億元，占台灣GDP首次突破3%、達3.3%，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。