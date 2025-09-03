獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

根據臺灣證券交易所資料，台積電（2330）盤後3日鉅額交易竟出現12張配對交易價格高達1,275元、成交金額達1,530萬元，然台積電歷史最高價為1,200元，3日則開低走高收於平盤的1,160元，換言之，3日盤後鉅額交易比起歷史高價足足多出了75元，神秘配對買家使市場關注是否有「仙人指路」的利多將至。

市場傳出，台積電為了因應先進製程成本提升、海外擴產等壓力，已經計劃從2026年起，對年底量產的2奈米等5奈米以下先進製程調漲價格；另一方面，美國官方通知取消台積電在大陸南京廠的VEU豁免，不過該成熟製程只占台積電整體產能僅約3％，法人研判實際影響不大，不過多空消息紛陳下，短線上仍影響處於高位階的台積電股價與台股近期表現較偏弱。

觀察台積電期貨夜盤上漲10元至1,170元，帶動台指期夜盤則續反彈逾百點，站穩24,100關卡；台積電ADR盤前價格也在回檔後迎接反彈1.3％，輝達（NVIDIA）股價盤前也反彈0.5％，美股三大主要指數盤前則全數上漲，美股開盤時段行情可期。