昇陽半 產能利用率滿載

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

昇陽半導體（8028）昨（3）日表現搶眼。法人指出，以目前市況看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，將直接受惠，昇陽半導體更提早於2025年中達到80萬片月產能，年底月產能上修到85萬片。

法人分析，再生晶圓近期需求增加，主要受惠於：一，先進製程對再生晶圓的質與量需求同步提升，以2奈米為例，相關產值為28奈米五倍上下；二，台積電目前月需求約130萬片；三，台積電海外大幅擴廠，初期產能運轉需要大量再生晶圓以確保良率。

昇陽半導體也追加43.79億元資本支出，2025年月產能將自原訂80萬提升至85萬片，2026年月產能更將由95萬提高至120萬片。

另外，伴隨台積電海外擴廠與2奈米製程擴充進度加快，昇陽半導體積極擴充產能，將直接受惠，並在自動化與規模經濟帶動下，毛利率可望逐步改善。法人認為，昇陽半導體是少數受惠2奈米製程個股，未來營運表現可望維持穩健，後市可期。

晶圓 台積電 昇陽半導體

