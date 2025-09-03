晶心科三引擎 業績熱轉

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

矽智財（IP）廠晶心科（6533）昨（3）日召開第2季法說會，董事長林志明表示，近期權利金已入帳，加上新一代專案陸續推進，看好下半年最大動能仍是AI，內部目標維持高度成長。近期安謀（Arm）轉做IC引發客戶更換架構，也帶來新增訂單與設計案。

林志明指出，RISC-V產業近期進入整併，加上Arm自製IC，讓部分IC廠擔心供應商變競爭者，尋求替代或備援方案，晶心科受惠，更看好趨勢會持續。去年業績年增逾三成，今年業績也持續看好。在產品研發上，疫情前一年推兩顆CPU，如今每年逾六顆，並且擴大產品涵蓋範圍，針對高階與車規發展。去年業績年增逾三成，今年業績也持續看好。

林志明表示，下半年動能將由車規、AI與電信帶動，已有儲存產品客戶新增設計導入。今年上半年AI專案占比為44%，但林志明認為IoT與MCU許多產品實際內含AI功能但未被計算，推估AI相關占比已逾五成。

晶心科2025上半年地區營收比重為北美33%、大陸22%、歐洲10%。但大陸因削價競爭，合約增加但營收貢獻偏弱，目前公司也轉往歐洲開發，降低殺價競爭。

AI 晶心科

延伸閱讀

新北專案勞檢預拌混凝土業 抽查20家18家違規

軍工股受惠國防訂單！概念ETF00965年漲44% 專家看好：是引領科技標竿

如何擺脫專案難管困境？針對痛點改善，讓專案管理不再窮忙

波若威、南電 四檔火

相關新聞

南亞科8月合併營收 攀三年半高點

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告8月合併營收67.63億元，攀上43個月來高點，月增26.4%，...

晶心科三引擎 業績熱轉

矽智財（IP）廠晶心科（6533）昨（3）日召開第2季法說會，董事長林志明表示，近期權利金已入帳，加上新一代專案陸續推進...

昇陽半 產能利用率滿載

昇陽半導體（8028）昨（3）日表現搶眼。法人指出，以目前市況看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數近年來積極配...

精成科申購熱 中籤率0.66%

瀚宇博子公司精成科（6191）併購日本廠商跨足半導體，加上PCB股近期獲得市場關注等，也帶動申購熱潮，依據公開資訊，此次...

群電8月營收月增5% 看好智慧建築

電源廠群電（6412）昨（3）日公布8月營收30.73億元，月增5.6%，年減13%；前八月合併營收235.55億元，年...

GIS 奪蘋果三大訂單

鴻海集團旗下觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）接單報捷，陸系分析師最新報告指出，GIS一口氣拿下蘋果折疊iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。