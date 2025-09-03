晶心科三引擎 業績熱轉

矽智財（IP）廠晶心科（6533）昨（3）日召開第2季法說會，董事長林志明表示，近期權利金已入帳，加上新一代專案陸續推進，看好下半年最大動能仍是AI，內部目標維持高度成長。近期安謀（Arm）轉做IC引發客戶更換架構，也帶來新增訂單與設計案。

林志明指出，RISC-V產業近期進入整併，加上Arm自製IC，讓部分IC廠擔心供應商變競爭者，尋求替代或備援方案，晶心科受惠，更看好趨勢會持續。去年業績年增逾三成，今年業績也持續看好。在產品研發上，疫情前一年推兩顆CPU，如今每年逾六顆，並且擴大產品涵蓋範圍，針對高階與車規發展。去年業績年增逾三成，今年業績也持續看好。

林志明表示，下半年動能將由車規、AI與電信帶動，已有儲存產品客戶新增設計導入。今年上半年AI專案占比為44%，但林志明認為IoT與MCU許多產品實際內含AI功能但未被計算，推估AI相關占比已逾五成。

晶心科2025上半年地區營收比重為北美33%、大陸22%、歐洲10%。但大陸因削價競爭，合約增加但營收貢獻偏弱，目前公司也轉往歐洲開發，降低殺價競爭。