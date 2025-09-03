金寶：下半年業績持平

金寶（2312）總經理陳威昌昨（3）日於券商舉辦的投資論壇上表示，往年下半年營收通常優於上半年，但今年市場態勢不同，預估下半年營收僅會接近上半年，不會出現明顯落差。

即便市況與往年不太一樣，金寶持續擴大全球生產布局，泰國第16廠生產的固態硬碟（SSD）已順利量產，並取得大型客戶認證，未來可望放量；伺服器方面，目前專注於伺服器主機板的生產，並在墨西哥廠生產，良率持續提升，有助後續成長動能。

至於充電樁業務，金寶主力為交流電（AC）慢充及搭配儲能模組（Power Plug），直流電（DC）快充則已規劃，預計2026年第1季量產。陳威昌表示，電動車市場仍具不確定性，但開過電動車的使用者多半難再回到油車，仍然看好中長期需求。

伺服器方面，泰國廠主力產品4U伺服器持續生產；墨西哥廠聚焦生產伺服器主機板，已透過先進設備提升良率，產品表現獲客戶高度認可，由於墨西哥是北美客戶的重要據點之一，將與客戶持續討論後續產品規劃，預期會有不錯成長空間。

車用電子方面，金寶與兩家客戶積極合作，先從外部模組如車門控制、盲點提示切入，逐步延伸至車內控制系統及自動駕駛相關模組，屬中長期布局。

網通產方面品，金寶提供家庭與電信端設備，包括中央處理器（CPU）、WiFi、光纖與機上盒（Set-top Box），目前未涉足交換器（Switch），正尋求合作夥伴。