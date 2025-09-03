金寶：下半年業績持平

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

金寶（2312）總經理陳威昌昨（3）日於券商舉辦的投資論壇上表示，往年下半年營收通常優於上半年，但今年市場態勢不同，預估下半年營收僅會接近上半年，不會出現明顯落差。

即便市況與往年不太一樣，金寶持續擴大全球生產布局，泰國第16廠生產的固態硬碟（SSD）已順利量產，並取得大型客戶認證，未來可望放量；伺服器方面，目前專注於伺服器主機板的生產，並在墨西哥廠生產，良率持續提升，有助後續成長動能。

至於充電樁業務，金寶主力為交流電（AC）慢充及搭配儲能模組（Power Plug），直流電（DC）快充則已規劃，預計2026年第1季量產。陳威昌表示，電動車市場仍具不確定性，但開過電動車的使用者多半難再回到油車，仍然看好中長期需求。

伺服器方面，泰國廠主力產品4U伺服器持續生產；墨西哥廠聚焦生產伺服器主機板，已透過先進設備提升良率，產品表現獲客戶高度認可，由於墨西哥是北美客戶的重要據點之一，將與客戶持續討論後續產品規劃，預期會有不錯成長空間。

車用電子方面，金寶與兩家客戶積極合作，先從外部模組如車門控制、盲點提示切入，逐步延伸至車內控制系統及自動駕駛相關模組，屬中長期布局。

網通產方面品，金寶提供家庭與電信端設備，包括中央處理器（CPU）、WiFi、光纖與機上盒（Set-top Box），目前未涉足交換器（Switch），正尋求合作夥伴。

金寶 伺服器

延伸閱讀

比亞迪仰望U9賽道版 極速472 km/h刷新紀錄！超越Rimac成地表最速電動車

Model Y持續稱霸台灣電動車市場 宣告本季結束前將在台交付突破5,500 輛全新Model Y

又見國道追撞緩撞車！逾300萬奧迪電動車撞爛 駕駛稱「一時恍神」

特斯拉電動車銷售 印度踢鐵板

相關新聞

南亞科8月合併營收 攀三年半高點

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告8月合併營收67.63億元，攀上43個月來高點，月增26.4%，...

晶心科三引擎 業績熱轉

矽智財（IP）廠晶心科（6533）昨（3）日召開第2季法說會，董事長林志明表示，近期權利金已入帳，加上新一代專案陸續推進...

昇陽半 產能利用率滿載

昇陽半導體（8028）昨（3）日表現搶眼。法人指出，以目前市況看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數近年來積極配...

精成科申購熱 中籤率0.66%

瀚宇博子公司精成科（6191）併購日本廠商跨足半導體，加上PCB股近期獲得市場關注等，也帶動申購熱潮，依據公開資訊，此次...

群電8月營收月增5% 看好智慧建築

電源廠群電（6412）昨（3）日公布8月營收30.73億元，月增5.6%，年減13%；前八月合併營收235.55億元，年...

GIS 奪蘋果三大訂單

鴻海集團旗下觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）接單報捷，陸系分析師最新報告指出，GIS一口氣拿下蘋果折疊iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。