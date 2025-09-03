天虹先進封裝設備報捷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

天虹（6937）布局類CoWoS先進封裝設備邁入收割期，集團執行長易錦良昨（3）日受邀參加券商投資論壇時表示，晶圓大廠今年初拍板封裝尺寸訂在310x310毫米規格後，天虹於4月開投入PLP設備開發作業，並於8月開始組裝。

他並預告，天虹將於下周登場的半導體展（SEMICON Taiwan 2025）動態展示PVD設備，為首批具量產技術的設備供應商。

另一方面，為跨足EUV檢測設備市場，天虹透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，所開EUV光罩膜塗佈與檢測原型機台，已有客戶付費使用中；並規劃今年底完成二代機，明年首季客戶即可進入驗證期。

展望2025年，天虹將依據客戶全球布局，針對日本與美國市場進行策略性擴展，提供在地化服務並深化產品開發與技術優勢。

天虹 布局

延伸閱讀

關稅陰霾漸遠去 接下來…9月降息 熱錢再瘋狂

崇越衝先進製程材料

怕波動？00918穩定配息抗震、搭00922抓住台股龍頭趨勢

新應材×南寶×信紘科結盟 資金湧向 AI 先進製程材料鏈 股價表態大漲

相關新聞

南亞科8月合併營收 攀三年半高點

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告8月合併營收67.63億元，攀上43個月來高點，月增26.4%，...

晶心科三引擎 業績熱轉

矽智財（IP）廠晶心科（6533）昨（3）日召開第2季法說會，董事長林志明表示，近期權利金已入帳，加上新一代專案陸續推進...

昇陽半 產能利用率滿載

昇陽半導體（8028）昨（3）日表現搶眼。法人指出，以目前市況看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數近年來積極配...

精成科申購熱 中籤率0.66%

瀚宇博子公司精成科（6191）併購日本廠商跨足半導體，加上PCB股近期獲得市場關注等，也帶動申購熱潮，依據公開資訊，此次...

群電8月營收月增5% 看好智慧建築

電源廠群電（6412）昨（3）日公布8月營收30.73億元，月增5.6%，年減13%；前八月合併營收235.55億元，年...

GIS 奪蘋果三大訂單

鴻海集團旗下觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）接單報捷，陸系分析師最新報告指出，GIS一口氣拿下蘋果折疊iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。