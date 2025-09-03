天虹先進封裝設備報捷
天虹（6937）布局類CoWoS先進封裝設備邁入收割期，集團執行長易錦良昨（3）日受邀參加券商投資論壇時表示，晶圓大廠今年初拍板封裝尺寸訂在310x310毫米規格後，天虹於4月開投入PLP設備開發作業，並於8月開始組裝。
他並預告，天虹將於下周登場的半導體展（SEMICON Taiwan 2025）動態展示PVD設備，為首批具量產技術的設備供應商。
另一方面，為跨足EUV檢測設備市場，天虹透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，所開EUV光罩膜塗佈與檢測原型機台，已有客戶付費使用中；並規劃今年底完成二代機，明年首季客戶即可進入驗證期。
展望2025年，天虹將依據客戶全球布局，針對日本與美國市場進行策略性擴展，提供在地化服務並深化產品開發與技術優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言