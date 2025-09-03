彩晶出售中光電4,709張

彩晶（6116）昨（3）日公告，代子公司華俐投資處分中光電持股，累計近八個交易日，合計共處分4,709張中光電股票，每股均價119.83元，交易總金額5億6,427萬3,000元，處分利益3億1,170萬8,000元。以彩晶資本額294億元計算，約貢獻每股純益0.1元。

彩晶公告指出，處分中光電股票是為投資理財。彩晶自8月下旬以來，陸續出售彩晶、及子公司瞳彩、華俐投資所持有中光電普通股，根據其公告的處分利益累計達7.82億餘元，約相當於貢獻每股純益0.27元，有助美化連續虧損的彩晶財報。

中光電受惠子公司中光電智能機器人的無人機產品進入出貨旺季，挹注公司上半年轉虧為盈，推升近來股價持續帶量走揚，昨天股價衝上漲停鎖死，上漲11.5元，成交量逾7.18萬張，收在131元新高價位。