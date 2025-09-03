GIS 奪蘋果三大訂單

鴻海集團旗下觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）接單報捷，陸系分析師最新報告指出，GIS一口氣拿下蘋果折疊iPhone、iPad以及新款輕薄AR頭盔Vision Air三大產品訂單，當中不乏多筆獨家訂單，未來營運成長可期。

陸系分析師指出，GIS獨家拿下折疊iPhone與iPad所用的超薄玻璃（UTG）後端處理訂單，預估明年將開始顯著貢獻業績，同時，GIS也拿下Vision Air部分零組件獨家代工地位，取代現有供應商，成為Pancake鏡片的獨家供應商，預計將可進一步提升獲利，該業務線將從2027年開始貢獻利潤。

另外，GIS目前已攜手玻璃大廠康寧，管理包括切割、邊角處理、檢測、內外包裝與運輸等後端流程，由於折疊iPhone與iPad的UTG加工難度遠高於一般智慧手機，因此毛利相對較高，有助於GIS重拾獲利成長動能。

陸系分析師認為，GIS今年第2季營業利潤率和庫存水準較去年第4季健康，與去年同期相比，財務改善更顯著， 加上2026年起蘋果新產品訂單的貢獻，長期獲利的可視性顯著增強。

隨基本面顯著改善，陸系分析師認為，後續蘋果新品訂單強勁成長，將大幅提升GIS長期利潤成長前景。