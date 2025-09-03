南亞科8月合併營收 攀三年半高點
台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告8月合併營收67.63億元，攀上43個月來高點，月增26.4%，年增141.3%，反映近期DRAM報價回升、價量齊揚態勢；前八月合併營收298.29億元，年增19.45%。
南亞科總經理李培瑛先前表示，隨著DRAM市況於6月止跌回升，第3季合約價談判進展順利，加上公司產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，但要實現單季轉盈仍「需要非常的努力」。
他強調，第4季營運有機會擺脫虧損，全年拚告別七連虧。
李培瑛指出，由於今年6月來三大原廠陸續公告DDR4最後交貨時程，促使通路急單湧現，帶動DDR4與LPDDR4報價強勢反彈，加速南亞科前期庫存去化。
AI應用方面，南亞科已順利量產10奈米級第二代製程（1B）的DDR5產品，並完成TSV與DDP等先進封裝技術驗證，新世代產品與製程開發照計畫推進。
市場關注南亞科是否揮軍AI伺服器用的高頻寬記憶（HBM），李培瑛認為，南亞科對於HBM3E／4、甚至回頭去做HBM2，都不是最立即的目標，而是專注在客製化HBM的製程與產品，應用在AI PC、AI手機、機器人與汽車等，希望明年底前完成客戶驗證。
