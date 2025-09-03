南亞科8月合併營收 攀三年半高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告8月合併營收67.63億元，攀上43個月來高點，月增26.4%，年增141.3%，反映近期DRAM報價回升、價量齊揚態勢；前八月合併營收298.29億元，年增19.45%。

南亞科總經理李培瑛先前表示，隨著DRAM市況於6月止跌回升，第3季合約價談判進展順利，加上公司產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，但要實現單季轉盈仍「需要非常的努力」。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
他強調，第4季營運有機會擺脫虧損，全年拚告別七連虧。

李培瑛指出，由於今年6月來三大原廠陸續公告DDR4最後交貨時程，促使通路急單湧現，帶動DDR4與LPDDR4報價強勢反彈，加速南亞科前期庫存去化。

AI應用方面，南亞科已順利量產10奈米級第二代製程（1B）的DDR5產品，並完成TSV與DDP等先進封裝技術驗證，新世代產品與製程開發照計畫推進。

市場關注南亞科是否揮軍AI伺服器用的高頻寬記憶（HBM），李培瑛認為，南亞科對於HBM3E／4、甚至回頭去做HBM2，都不是最立即的目標，而是專注在客製化HBM的製程與產品，應用在AI PC、AI手機、機器人與汽車等，希望明年底前完成客戶驗證。

AI 南亞科

延伸閱讀

DRAM火熱 PC OEM、手機、雲端服務商採購增溫 南亞科、華邦利多

DDR4報價逐季上漲 威剛、鈺創、創見跟著旺

北京籲美鬆綁HBM 一文看懂何謂高頻寬記憶體

美禁輸中HBM晶片 華為新成果可能減少對其依賴

相關新聞

南亞科8月合併營收 攀三年半高點

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告8月合併營收67.63億元，攀上43個月來高點，月增26.4%，...

晶心科三引擎 業績熱轉

矽智財（IP）廠晶心科（6533）昨（3）日召開第2季法說會，董事長林志明表示，近期權利金已入帳，加上新一代專案陸續推進...

昇陽半 產能利用率滿載

昇陽半導體（8028）昨（3）日表現搶眼。法人指出，以目前市況看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數近年來積極配...

精成科申購熱 中籤率0.66%

瀚宇博子公司精成科（6191）併購日本廠商跨足半導體，加上PCB股近期獲得市場關注等，也帶動申購熱潮，依據公開資訊，此次...

群電8月營收月增5% 看好智慧建築

電源廠群電（6412）昨（3）日公布8月營收30.73億元，月增5.6%，年減13%；前八月合併營收235.55億元，年...

GIS 奪蘋果三大訂單

鴻海集團旗下觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）接單報捷，陸系分析師最新報告指出，GIS一口氣拿下蘋果折疊iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。