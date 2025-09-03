快訊

宏齊自結7月EPS 0.01元 獲利100萬元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
宏齊科技公司。記者籃珮禎／攝影
宏齊科技公司。記者籃珮禎／攝影

LED封裝廠宏齊（6168）3日因股價達注意交易資訊標準，應主管機關要求公布自結財務數據。公司公告，7月合併營收1.82億元，較去年同期減少1%。在獲利方面，單月稅前淨損200萬元，惟轉投資子公司損益並非100%認列，因此歸屬母公司業主淨利100萬元，每股稅後盈餘0.01元。

宏齊並指出，今年第2季稅前淨損2,900萬元，歸屬母公司業主淨損2,200萬元，每股稅後虧損0.11元。

在產業布局上，宏齊表示，將持續開發新應用以拓展市場。公司在COB顯示屏海外市場進展順利，並擁有國內唯一的生產能力優勢。此外，宏齊開發的VCSEL產品已應用於無人機測距，成功進入無人機供應鏈。公司的封裝技術也應用於機器人關節等高階產品，並積極開拓車用與生技醫療等新客戶。

LED 無人機

