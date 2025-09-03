世芯遇上AWS大單…竟成「甜蜜的負擔」？ 外資大摩這麼說

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
世芯電子台北營運總部。 圖／取自世芯官網
世芯電子台北營運總部。 圖／取自世芯官網

世芯-KY（3661）於3日盤中衝上4,000元大關，終場收漲3.5%至3,980元，表現強勁。事實上，在股后成功取得AWS大單後，處境進退兩難，似乎成為「甜蜜的負擔」。根據摩根士丹利（大摩）證券最新告指出，經現金流量分析後，仍看好明後年營收成長，因此重申「優於大盤」評等。

大摩指出，根據Marvell最新財報結果觀察，世芯成功取得Trainium3與Trainium4專案後，正面臨來自AWS的龐大需求，反而因為擁有營運資金而形成「值得煩惱的好問題」。

事實上，世芯管理層提到AWS可能自行承擔CoWoS的整合式生產，將帶來龐大的營運資金需求。大摩進行簡要現金流分析後，截至今年第2季末，世芯持有現金及等值資產約10.6億美元。考量3奈米XPU的生產周期（涵蓋晶圓製造與CoWoS封裝）約需六至七個月，若營收增加10億美元，預估至少需投入4至5億美元的營運資金。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻預估，世芯有能力完成200萬顆Trainium3晶片交付，對應產品生命周期營收約60億美元，平均每年約20至30億美元。假設情境下，2026年營收可達16.5億美元（約55萬顆晶片）。

但超出此數量的需求，可能由AWS自行處理，除非世芯願意擴大營運資金投入，或接受毛利率進一步下探至公司平均水準。

此外，世芯與AWS就2026年CoWoS產能分配的局勢仍未明朗，後續發展值得持續關注。

值得注意的是，Marvell因AI ASIC業務表現低於市場預期，造成日前股價重挫，而世芯則確定取得Trainium3 XPU專案。

目前，市場投資人聚焦兩大疑問：首先，Marvell業績不如預期，是受Trainium2需求疲弱影響，還是源於公司本身的經營；第二，AWS是否將 CoWoS相關訂單直接下給台積電（2330）？若屬實，對世芯後續專案將有何影響。

大摩補充，Marvell的ASIC業務在短期內主要由Amazon的Trainium建置所驅動，雖然需求仍然強勁，但對於Marvell ASIC的全年營收預估持續下修，則令人困惑。

不過，從亞洲半導體供應鏈的觀察，AWS可能自行處理部分Trainium2的CoWoS封裝生產，可能導致營收略為減少，但毛利率表現反而更佳。

整體上，大摩仍對世芯2026、2027年的營收成長預測保持信心，假設AWS分別貢獻16.5億美元與25億美元。事實上，過去世芯在2021年募資1.95億美元，隨後兩年營收成長約7億美元。

世芯 營收 大摩

相關新聞

宏齊自結7月EPS 0.01元 獲利100萬元

LED封裝廠宏齊（6168）3日因股價達注意交易資訊標準，應主管機關要求公布自結財務數據。公司公告，7月合併營收1.82...

南亞科8月營收67.63億元、月增26.4% 寫43個月來新高

南亞科（2408）今(3)日公布2025年8月合併營收67.63億元，較上月增加26.35%，創2022年2月以來43個...

無人機飛高高 10檔概念股高掛漲停紅燈

2026年國防預算大幅調高至9,495億元，占台灣GDP首次突破3%、達3.3%，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算...

昇陽半導體為何強攻漲停？原來法人這麼說

昇陽半導體（8028）3日盤中攻上漲停板，表現搶眼。法人指出，以目前市況來看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數...

昇陽半漲停攻175元 擴產卡位 AI 再生晶圓商機

晶圓再生與薄化廠昇陽半（8028）3日股價強攻，開盤159元後一路走高，盤中直攻漲停175元，上漲15.5元；成交量逾2...

