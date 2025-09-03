南亞科8月營收67.63億元、月增26.4% 寫43個月來新高

南亞科（2408）今(3)日公布2025年8月合併營收67.63億元，較上月增加26.35%，創2022年2月以來43個月新高，年增率達141.32%。累計合併營收298.29億元，較去年同期增加19.5%。

法人預估，隨7、8月營收大幅躍升，在產能利用率拉升、產品價量齊揚及匯率趨緩三利多加持下，第3季單季有機會提前轉盈。

南亞科法說會先前釋出，公司已順利量產10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5 5600與8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400亦進入送樣階段；TSV/DDP製程同步通過工程驗證，新世代的製程及產品開發如期進行。此外，公司持續優化DDR4及LPDDR4的供應配置，全力滿足客戶多元需求。預期下半年出貨量、庫存及市況持續改善，有利營運績效提升。