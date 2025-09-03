快訊

光聖7月獲利1.49億元、年增57% EPS 1.98元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

光聖（6442）3日因有價證券於集中交易市場，達公布注意交易資訊標準，因此，公布7月稅後純益為1.49億元，年增57%，7月每股稅後純益（EPS）為1.98元，年增57%。

光聖第2季受惠美系資料中心客戶光被動元件產品出貨暢旺，產品組合較佳，單季毛利率衝破六成大關。光聖除光被動元件需求持續暢旺外，主動元件需求也從第2季開始回溫，高頻連接器模組成長可期，三大產品下半年出貨動能同步看增，營運展望樂觀。

光聖第2季合併營收29.09億元，季增38.2%，年增1.02倍；毛利率61.67%，季增12.25個百分點，年增8.51個百分點；營益率27.3%，季增9.14個百分點，年增5.3個百分點；稅後純益1.96億元，季減39.14%，年減20.65%；每股純益2.6元。

光聖上半年合併營收50.13億元，年增1.21倍；毛利率56.53%，年增4.84個百分點；營益率23.46%，年增4.12個百分點；稅後純益5.18億元，年增41.53%，每股純益6.85元。

