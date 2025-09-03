快訊

無人機飛高高 10檔概念股高掛漲停紅燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2026年國防預算大幅調高至9,495億元，占台灣GDP首次突破3%、達3.3%，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算達528億元，可能在明年上半年決標，總量達48,750架， 加上台北國際航太暨國防工業展覽會將登場的題材， 無人機概念股3日股價高飛，雷虎（8033）、漢翔（2634）、中光電（5371）、世紀*（5314）、亞航（2630）、晟田（4541）、攸泰科技（6928）、佳凌（4976）、立積（4968）、東友（5438）等10檔漲停紅燈高掛。

2026年國防預算大幅調高48%、來到9,495億元，占台灣GDP達3.3%，其中，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算將達528億元，總量為48,750架；國防預算大增， 除了無人艇之外， 無人機題材也是熱呼呼，相關軍工股成為3日盤面上的亮點。

法人評估表示，新無人機標案潛在得標廠商中，漢翔含括丙式、丁式、戊式三型，其中丙式潛在標案規模上看118.5億元、丁式203億元、戊式70億元，都是中大型、高單價機種，預期將挹注漢翔明年、後年的營運表現。

漢翔以61.8元開高後衝上漲停67.1元鎖死，漲停及市價排隊買單超過2萬張；雷虎也是開高後衝上漲停174元；中光電飆上漲停131元，排隊買單近1.5萬張；世紀*漲停排隊買單超過1.4萬張。

東友揮軍無人機，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位應用，成為台灣無人機國家隊的一員，早盤以26.7元開高後衝上漲停28.15元鎖死，排隊買單超過7,800張。

漲停 無人機

