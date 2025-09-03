快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

昇陽半導體（8028）3日盤中攻上漲停板，表現搶眼。法人指出，以目前市況來看，昇陽半導體再生晶圓產能利用率仍滿載，為少數近年來積極配合台積電（2330）擴產的廠商將直接受惠，昇陽半導體更提早於2025年中達到80萬片月產能，年底月產能上修到85萬片。

法人分析，再生晶圓近期需求增加，主要受惠於：第一，先進製程對再生晶圓的質與量需求同步提升，以2nm為例，其相關產值約為28nm的5倍上下；第二，台積電目前月需求約130萬片，未來將降低自身in-house比重。

第三，台積電海外大幅擴廠，初期產能運轉需要大量再生晶圓以確保良率。昇陽半也追加43.79億元資本支出案，2025年月產能將自原訂80萬片提升至85萬片，2026年月產能更將由95萬片提高至120萬片規模。

另外，伴隨台積電海外擴廠與2nm製程擴充進度加快，昇陽半導體積極擴充產能，將直接受惠，並在自動化與規模經濟帶動下，毛利率可望逐步改善。法人認為，昇陽半是少數受惠於2nm製程的個股（A16可能具備carrier wafer相關需求），未來營運表現可望維持穩健，後市可期。

昇陽半導體為何強攻漲停？原來法人這麼說

