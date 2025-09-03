昇陽半漲停攻175元 擴產卡位 AI 再生晶圓商機

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓再生與薄化廠昇陽半（8028）3日股價強攻，開盤159元後一路走高，盤中直攻漲停175元，上漲15.5元；成交量逾2.8萬張、成交金額近49億元，交投熱度明顯升溫，市場大力按讚。

受惠先進製程與先進封裝需求升溫，昇陽半自8月初低點123元啟動反彈，昇陽半短短一個月上攻至175元，波段漲幅達42%。為卡位AI與HPC帶動的再生晶圓需求，公司董事會已通過43.79億元資本支出，加速擴充產能並導入智慧製造。月產能目標自原訂2025年80萬片、2026年95萬片，上修至2025年85萬片、2026年120萬片；投資重點包含高階應用導向產線、自動化升級與AI技術導入（先進瑕疵檢測、自動參數調控、預測性維護），以強化製程穩定性與良率效率。

AI 晶圓

