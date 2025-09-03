瀚宇博子公司精成科申購掀熱潮 中籤率不到1%、8日撥券

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
精成科董事長焦佑衡。 記者尹慧中／攝影
瀚宇博子公司精成科（6191）併購日本廠商跨足半導體加上PCB股近期獲得市場關注也帶動申購熱潮，依據公開資訊此次中籤率不到1%，並預計9月8日撥券。

精成科今日盤中急拉漲逾7%，換算申購價75元價差已達到68元以上，接近抽到一張可多換到一張的概念，精成科也搭上此波PCB股熱潮吸引資金申購，公開資訊顯示中籤率僅0.66%。

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科日前已公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，自結7月每股賺0.72元。

精成科自結7月單月營收32.95億元，年成長60%，稅前盈餘4.29億元持平去年，歸屬母公司淨利約3.39億元，年增3%，單月自結每股純益為0.72元，優於去年同期。精成科今年4月8日起新增合併子公司Lincstech，也公告有關收購價格分攤報告，待會計師核閱。

精成科先前召開股東會，董事長焦佑衡表示，精成科併Lincstech有助開拓AI伺服器客戶群及半導體，同時產品線分散有助整體營運，對精成科AI相關產品技術也有加乘效果。此外，精成科馬來西亞廠擴充順利，加上併購Lincstech新加坡廠區優化，預期AI相關占比持續成長。

精成科於今年4月8日完成Lincstech併購案，焦佑衡先前說，布局有助公司攻AI伺服器、IC Probe card、交換機等高階產品，並看好Lincstech加入後，對精成科AI相關產品技術有加乘效果。

