合約價續吹漲風 南亞科、華邦電領彈 DRAM 族群

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

受終端需求增溫與市場庫存去化利多刺激，記憶體族群3日盤中全面走強。南亞科（2408）股價早盤一度大漲逾3%，華邦電（2344）勁揚2%，點火商丞（8277）漲近4%，晶豪科（3006）、宇瞻（8271）、威剛（3260）等相關概念股也聯袂走高，帶動整體族群氣勢再起。此波漲勢反應產業面需求增長、供需結構改善，以及台廠營運動能可望延續的基本面支撐。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，PC OEM、智慧手機及雲端服務供應商（CSP）採購動能明顯增溫，帶動DRAM原廠加速去化庫存，多數合約價出現揚升跡象。2025年第2季，全球DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲及出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（HBM）出貨規模擴張，整體營收達316.3億美元，季成長17.1%，顯示供需結構改善、價格止跌回升。

台系廠商第2季營收皆呈現大幅成長。南亞科受惠於PC OEM及消費端大客戶積極補貨，第2季出貨量大增，即使ASP略跌，營收仍強勁成長56%，達約3.4億美元；華邦電出貨量同樣季增顯著，在ASP持平下，第2季營收季增24.9%，達1.8億美元。成熟製程產品銜接前三大業者轉換製程後的市場空缺，使台廠營收表現亮眼。

南亞科高層表示，公司現階段產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率可望轉正，但坦言本季要完全轉盈仍需相當努力，預期第4季有機會正式擺脫虧損。他補充，目前非AI應用仍占整體位元數約九成，低功耗DDR4與DDR4產品仍是市場主流，供應商積極控管產能與庫存，使下半年營運更趨穩健。

華邦電總經理指出，今年全球DRAM產值有望突破千億美元，主要由AI伺服器與嵌入式應用驅動。公司自研的客製化記憶體產品Cube將於明年下半年進入大量工程樣品階段，預計2027年放量，至2028年在CMS業務營收占比可望達四至五成，成為公司未來重要成長動能。

