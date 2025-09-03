台積電有撐聯發科勁揚 台股盤中堅挺力守24000點

快訊

中央社／ 台北3日電

美股挫跌，美國撤銷台積電南京廠豁免，台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.07%，不過台股今天走勢有撐，力守24000點之上，盤中台積電守平盤1160元，聯發科及中小型股勁揚，台股盤中最高觸24103.23點，上漲86.45點，持續在24000點之上，維持震盪堅挺格局。

10時53分左右，加權指數為24063.07點，上漲46.29點，漲幅0.19%，成交值相對萎縮至新台幣2120.39億元。電子股小漲0.24%，金融小跌0.17%，電子成交比重約69%。代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚0.6%。股價超過千元的高價股漲跌互見，力守「20千金」。

台積電盤中力守平盤1160元，其他電子權值股鴻海小漲，聯發科揚升逾2%，日月光投控、聯電小跌，台達電跌1%，人工智慧概念股廣達守平盤253.5元，緯創、緯穎小漲。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天盤中在24000點附近有強力支撐，不過呈現量縮震盪走勢，預估今天量能可能低於4000億元，代表盤勢低檔有撐、但上檔有壓，主要是國際消息干擾、以及中國半導體產能產生新變化等因素影響，牽動台積電盤中走勢觀望。

展望台股後市，林漢偉表示，本週五美國將公布8月非農就業數據，牽動美國聯邦準備理事會（Fed）降息腳步、以及美債殖利率動向，市場氣氛相對觀望，也牽動台股近日在月線約24160點之下震盪。

瀚宇博子公司精成科申購掀熱潮 中籤率不到1%、8日撥券

瀚宇博子公司精成科（6191）併購日本廠商跨足半導體加上PCB股近期獲得市場關注也帶動申購熱潮，依據公開資訊此次中籤率不...

合約價續吹漲風 南亞科、華邦電領彈 DRAM 族群

受終端需求增溫與市場庫存去化利多刺激，記憶體族群3日盤中全面走強。南亞科（2408）股價早盤一度大漲逾3%，華邦電（23...

仲琦切入 DOCSIS 4.0 登漲停 帶動母集團明泰齊漲

網通設備廠仲琦科技（2419）切入DOCSIS 4.0，更攜手美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCo...

美撤銷台積電南京廠豁免權 經濟部強調產能僅占約3% 股價弱中透堅

美國取消授權台積電（2330）把必需性設備自由運往大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局，積電ADR在2日美...

台積電ADR挫 法人：留意美撤南京廠豁免對台股影響

美國總統川普關稅不確定性增，美股挫跌，輝達（NVIDIA）跌1.9%，美國撤銷台積電南京廠豁免，台積電美國存託憑證（AD...

穎崴7月每股賺3.38元

穎崴（6515）因股價達公布注意交易資訊標準，昨（2）日因應規定，公告自結7月營業收入6.26億元，年增5.4%，稅前盈...

