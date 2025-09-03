仲琦切入 DOCSIS 4.0 登漲停 帶動母集團明泰齊漲

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
仲琦卡位DOCSIS 4.0的產業先機，股價登上漲停。手機截圖
網通設備廠仲琦科技（2419）切入DOCSIS 4.0，更攜手美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom）展開實地試驗，激勵股價早盤就亮燈漲停。

仲琦早盤上漲2.3元，登上漲停價25.3元，委買張數逾五千張，帶動母集團明泰漲幅也來到6%以上。

隨著寬頻需求持續快速成長，DOCSIS 4.0被視為在既有HFC（混合光纖同軸網路）基礎上，實現對稱 Multi-Gigabit 速度的關鍵技術。

仲琦旗下美國丹佛子公司與競立媒體合作，仲琦表示，不僅是推動新世代寬頻技術的重要里程碑，也讓雙方搶先卡位DOCSIS 4.0的產業先機。

明泰集團昨日也公布8月營收明泰8月營收17.87億元，月增0.34%，年增18.7%，累計前8月營收137.87億元，年減0.86%，仲琦8月營收5.82億元，月減15.8%，年增4.7%，累計前8月營收55.6億元，年減2.9%，互動8月營收1.61億元，月增50%，年增15%，累計前8月營收11.69億元，年減13.5%。

