美撤銷台積電南京廠豁免權 經濟部強調產能僅占約3% 股價弱中透堅

美國取消授權台積電（2330）把必需性設備自由運往大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局，積電ADR在2日美股下挫1.07%，費城半導體指數同步下跌1.12%、那指數跌0.82%。而經濟部則於深夜緊急發出五點聲明，強調南京廠僅占台積電整體產能約3%，不會影響台灣整體產業競爭力。3日台積電股價開低5元、報1,155元，並一度跌至1,150元，失守10日線，惟承接買盤不弱，一度拉至平盤1,160元。

川普關稅的不確定性，造成美股昨夜股債雙挫，四大指數全面收黑。此外，據外電報導，美國政府已通知台積電，將自今年底起撤銷其在大陸廠區「免審查運送必要設備」的特別授權。換言之，台積電若要將先進製造設備、備用零件，甚至是化學品運往大陸生產基地，未來都必須逐一向美國申請核准，全面受制於出口管制規範。消息傳出後，台積電ADR在2日美股下挫1.07%，費城半導體指數同步下跌1.12%，那指數跌0.82%，顯示市場對後續衝擊高度關切。

這項新令意味著台積電大陸廠區的營運彈性將大幅縮減，供應鏈合作夥伴也需同步調整出貨程序。外界認為，這是繼美方取消SK海力士、三星等南韓記憶體大廠大陸廠區的設備豁免後，又一次強化封鎖中國半導體產業的動作。更引發關注的是，白宮此舉是否是為後續在「半導體關稅戰」預作鋪陳。

而經濟部深夜緊急發出五點聲明，強調南京廠僅占台積電整體產能約3%，不會影響台灣整體產業競爭力。經濟部表示，此為美方持續加強半導體管制措施，並非針對台積電；台積電目前於中國大陸僅有南京廠涉及美國BIS管制項目（16 奈米），評估佔台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且佔整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。經濟部將持續與美方及我國業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。