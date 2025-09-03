台積電ADR挫 法人：留意美撤南京廠豁免對台股影響

美國總統川普關稅不確定性增，美股挫跌，輝達（NVIDIA）跌1.9%，美國撤銷台積電南京廠豁免，台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.07%，不過台指期夜盤跌幅收斂，終場下跌32點收23940點，台積電期貨夜盤下跌10點，收1150點。

法人表示，台股今天觀察重點，包括美撤銷台積電南京廠豁免的影響，以及電子權值股及股價超過千元的高價股動向，觀察加權指數能否站穩24000點大關。

美國聯邦上訴法院在8月底裁定，川普引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法。美股在勞動節休市後開低震盪，終場4大指數均挫跌，不過跌幅收斂。

道瓊工業指數下挫249.07點或0.55%，收45295.81點，標普500指數跌44.72點或0.69%，收在6415.54點。

科技股為主的那斯達克指數滑落175.92點或0.82%，收21279.63點，費城半導體指數下挫63.48點或1.12%，收5605.46點。

H20晶片出貨至中國進展未明，人工智慧晶片大廠輝達終場收170.78美元，跌1.91%，輝達股價已連續4個交易日下挫。輝達盤後仍呈現下挫。

美國政府通知台積電（南京）目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權，將於12月31日撤銷，台積電2日晚間也證實相關消息，表示評估情況並採取適當的因應措施，致力於台積電（南京）營運不受影響。

台積電ADR開低震盪，尾盤跌幅收斂，終場收228.39美元，下跌1.07%，連3日挫跌。台積電ADR盤後仍小跌。

對於美國政府將撤銷台積電南京廠豁免，經濟部2日晚間表示，美國產業安全局（BIS）上週也宣布取消兩家韓國公司VEU授權，此舉非針對台積電，且南京廠僅占台積電整體產能約3%，另占整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響整體產業競爭力。

根據年報資料，台積電南京廠在2024年獲利約新台幣259.55億元，占台積電2024年整體獲利比重約2.2%，台積電南京廠主供12吋晶圓產能，製程包括12、16、22、28等奈米製程。

台股加權指數2日上下震盪超過400點，終場跌54.95點，守住24000點收在24016.78點，成交值新台幣4096.42億元。三大法人合計買超12.73億元，其中自營商賣超5.87億元，投信賣超57.68億元，外資及陸資買超76.28億元。

在台指期淨部位，三大法人2日淨多單增加1120口轉正至938口，其中外資淨空單減少2369口至2萬4295口。