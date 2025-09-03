台美智慧運輸 遠傳扮關鍵推手

遠傳（4904）扮關鍵推手，助攻中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）日前在2025亞特蘭大智慧運輸世界大會中舉行「台灣美國喬治亞州智慧運輸雙邊論壇」促成合作，建立未來智慧交通交流合作平台

遠傳企業客戶執行副總、中華智慧運輸協會副理事長曾詩淵協助，促成首次美國聯邦運輸部智慧交通辦公室、美國智慧運輸協會、喬治亞州運輸廳、亞特蘭大運輸局，與台灣六都交通局等代表進行雙邊論壇，就智慧交通建設進行交流，更建立未來溝通合作的平台。

今年台灣代表團有逾100人與會，並在會場設立「台北館」。美國方面分享推動全國V2X車聯網建設，目前已在32洲推動規模試點，成為人、車、道路溝通的數位基礎建設。台灣則分享智慧交通成果與經驗，包含以大數據為基礎的都市交通管理策略，以及整合公共運具支付與服務的新一代智慧運輸中心。

曾詩淵表示，遠傳深耕智慧交通領域，去年協助台北市政府爭取到「2029智慧運輸世界大會」於台北舉行，將以「Harmonizing an AITS World」為主題，呈現先進智慧運輸科技與發展，利用AI提早發現問題及迅速做出決策，這場盛會估可為台灣帶來6億元產值，創造後續300億元國際商機。