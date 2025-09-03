仲琦攻新一代有線寬頻

網通設備廠仲琦科技（2419）昨（2）日宣布，旗下美國子公司與美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom）合作，在美國展開嵌入式多媒體終端適配器（DOCSIS 4.0 eMTA） 首次實地試驗，宣告仲琦正式跨向新一代有線寬頻技術，卡位產業先機。

明泰集團昨天也公布8月營收；其中明泰8月營收17.87億元，月增0.34%，年增18.7%，累計今年前八月營收137.87億元，年減0.86%。仲琦8月營收5.82億元，月減15.8%，年增4.7%，累計前八月營收55.6億元，年減2.9%；互動8月營收1.61億元，月增50%，年增15%，累計前八月營收11.69億元，年減13.5%。

競立媒體是美國第五大有線電視營運商，也是中西部和東南部等小型市場的主要Gigabit寬頻供應商。競立媒體透過高密度的網路，為遍布22州、超過300萬戶的家庭與企業提供高速資料、影音、電話與行動服務。

隨著寬頻需求快速成長，DOCSIS 4.0被視為在既有混合光纖同軸網路（HFC）基礎上，實現對稱Multi-Gigabit速度的關鍵技術。

仲琦美國丹佛子公司與競立媒體合作，仲琦表示，不僅是推動新世代寬頻技術重要里程碑，也讓雙方搶先卡位DOCSIS 4.0產業先機。

仲琦表示，此次試驗採仲琦CODA60V，支援傳統語音服務，並提供對稱Multi-Gigabit高速連線，速率最高接近10Gbps，成網路服務營運商（ISP）在導入DOCSIS 4.0時最佳無縫升級方案。