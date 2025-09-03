信邦8月合併營收月增0.8% 博大8月營收持平上月

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布8月合併營收為24.76億元，月增0.85%，年減11.92%；前八月合併營收209.20億元，年減4.99%。

信邦表示，隨AI快速發展，該公司積極開發應用於半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及AI相關等領域連接線組，並已取得客戶認證，有望為公司未來營運成長注入新動能。

【記者劉芳妙／台北報導】電源廠博大（8109）昨（2）日公布8月營收1.46億元，持平7月，年增13.2%，醫療及交通應用仍為營收主要動能；前八月營收11.19億元，年增6.67%，公司看好下半年營運淡季不淡。

博大日前表示，該公司三年前陸續開發的新品，今年將展現成效，加上主力業務軌道交通事業新接訂單及維護需求成長，工業電腦也有不錯的成績。

