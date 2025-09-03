世芯秒填息 外資連二賣

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）昨（2）日除息，配發每股現金股利36.47896285元。除息參考價3,880元，昨日一開盤成交價就衝上3,930元，迅速完成填息，早盤最高達4,020元，惟終場收黑，以3,845元作收。

三大法人部分，到昨日為止，自營商對世芯連四個交易日賣超，外資也連兩賣，不過投信對其連二買。

世芯累計前七月合併營收為222.36億元，年減幅度為23.1％，上半年歸屬母公司業主淨利為27.87億元，年減1％，稅後每股純益為34.49元。

世芯承接北美雲端服務供應商客戶7奈米製程AI晶片的案件，從前兩年到今年上半年挹注業績。目前正處於產品過渡期，7奈米製程晶片已於上半年結束生命週期，同一家客戶新一代3奈米製程AI晶片案件的設計定案時程，從今年6月稍微延到7月。

世芯今年原本寄望北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案件帶來明顯貢獻，不過近日坦言相關需求並不盡理想，影響業績動能，推估下半年相關出貨量將減少。