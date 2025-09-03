快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

穎崴7月每股賺3.38元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）因股價達公布注意交易資訊標準，昨（2）日因應規定，公告自結7月營業收入6.26億元，年增5.4%，稅前盈餘1.51億元，年減6.2%，歸屬母公司業主淨利1.20億元，年減少約9%，單月每股純益3.38元。

穎崴第2季營收15.22億元，年增21.1%，稅前盈餘2.65億元，年減2.5%，歸屬母公司淨利2.05億元，年減8.4%，每股純益5.76元。

穎崴也公告註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜，原實收資本額約3.58億元，股數3,585萬0,126股。此次註銷限制員工權利新股減資9,440元，股數944股。同次辦理今年度限制員工權利新股發行增資200萬元，發行200張。

穎崴 每股純益

