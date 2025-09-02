廣宇法說會／開始出貨人形機器人線束 明年出貨機器人關節、業績喊衝

廣宇（2328）2日參加券商舉辦的法說會，該公司表示，已經開始小量出貨機器人的線束，布局人形機器人的神經網路，至於機器人的關節-軸向馬達，已經完成對歐洲軸向馬達公司的調查，預定年底完成收購，明年在中國大陸設廠，並開始銷售給人形機器人公司，逐步貢獻營收，業績喊衝。

針對今年下半年展望？廣宇發言人郭世華表示，第3季進入傳統出貨旺季，營收與毛利都將優於第2季，主要是出貨量擴大，產品組合轉佳所致，包括工控產品與通訊產品，都將顯著成長，至於下半年業績將優於上半年，全年將較去年成長。

在傳統工業用的機器人拖鏈線束方面，郭世華指出，持續擴大出貨給全球四大機器人手臂供應商，而且不論是單價或是毛利都優於平均毛利水準。至於人形機器人方面，已經跟大陸的廠商合作，初期鎖定工廠內的機器人，包括人形機器人、AGV與AMR等，7月已經小量出貨相關線束產品。

至於應用在人形機器人的關節，即軸向馬達方面，他說，已經調查完成歐洲軸向馬達公司，今年底完成收購，機器人將是明年重要成長動能，主要是因為推動業績增長，必須靠新產品的加入。

在產能方面，他說，收購夏普北馬來西亞廠正在協商細節，第4季完成，今年底前交割，主要是為了美國挖礦機客戶。興建中的中國大陸蕪湖廠，預定明年第2季完成，主要是整併大陸工廠產能，把其他地方租用的廠房產能，都遷回到蕪湖，提升生產效率。因此，今年資本支出將達到7億到8億元，過去約2到3億元。

至於挖礦機方面，他指出，美國區塊鏈客戶6月已經量產挖礦機，但是晶片缺貨，量還不大，8月晶片供應已經開始緩解，該公司產能已經準備好，會在今年把客戶交付的出貨目標完成，至於明年挖礦機的數量更大，同時，因為要修改機台設備，報價也會調整，對提升獲利做出更多貢獻。

廣宇第2季產品營收比重，消費性產品占57.36%、通訊產品15.54%、工控12.48%、醫療0.86%、車用13.76%。