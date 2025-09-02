銘旺科自結7月營收5,080萬元、年增148% EPS 0.01元

搭上無人機題材的銘旺科（2429），因近日股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，2日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，今年7月合併營收5,080萬元，年增148%。單月稅後純益50萬元，年增108%；每股稅後純益0.01元。

銘旺科今年8月22日股價收盤73.2元，其後股價震盪走高至9月1日的97.5元，六個交易日漲逾33%。2日股價下跌1.4元，成交量4,850張，收96.1元。

銘旺科今年第2季稅後純損4,180萬元；EPS為-0.49元。累計上半年稅後純損5,938.3萬元，較去年同期虧損擴大；EPS -0.69元。

銘旺科繼跨入綠色產業市場，去年再進軍無人機產業。銘旺科表示，將與客戶討論設置邊緣算力中心，以達進階的自動飛行功能，搶進高附加價值市場。

銘旺科董事長周維昆在今年年報中揭露，除面板事業以外，鑒於環保意識抬頭、能源短缺議題及各國重視企業永續經營的需求及提倡下，銘旺科於2023年4月成立綠能事業處，從太陽能電站建置及營運為切入點跨足再生能源產業，積極尋求轉型及企業永續經營、提升股東權益。已先後與外商簽訂共同開發備忘錄並實際取得光電案場，其中已完工、進行中及開發中的光電案場超過100M，其中還包含海外案場15M，在台灣光電業者中闖出東南亞市場的一片天。

他指出，在新事業布局除綠能事業外，銘旺科也積極布局無人機市場，於2024年正式跨入無人機開發，雖為產業後進者，但在無人機產品的研發時程及效率優於同業，並在測試數十次的努力下產品已達可量產、並獲得客戶肯定，與客戶協調2025年出貨計畫。