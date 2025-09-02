快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

銘旺科自結7月營收5,080萬元、年增148% EPS 0.01元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

搭上無人機題材的銘旺科（2429），因近日股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，2日應證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，今年7月合併營收5,080萬元，年增148%。單月稅後純益50萬元，年增108%；每股稅後純益0.01元。

銘旺科今年8月22日股價收盤73.2元，其後股價震盪走高至9月1日的97.5元，六個交易日漲逾33%。2日股價下跌1.4元，成交量4,850張，收96.1元。

銘旺科今年第2季稅後純損4,180萬元；EPS為-0.49元。累計上半年稅後純損5,938.3萬元，較去年同期虧損擴大；EPS -0.69元。

銘旺科繼跨入綠色產業市場，去年再進軍無人機產業。銘旺科表示，將與客戶討論設置邊緣算力中心，以達進階的自動飛行功能，搶進高附加價值市場。

銘旺科董事長周維昆在今年年報中揭露，除面板事業以外，鑒於環保意識抬頭、能源短缺議題及各國重視企業永續經營的需求及提倡下，銘旺科於2023年4月成立綠能事業處，從太陽能電站建置及營運為切入點跨足再生能源產業，積極尋求轉型及企業永續經營、提升股東權益。已先後與外商簽訂共同開發備忘錄並實際取得光電案場，其中已完工、進行中及開發中的光電案場超過100M，其中還包含海外案場15M，在台灣光電業者中闖出東南亞市場的一片天。

他指出，在新事業布局除綠能事業外，銘旺科也積極布局無人機市場，於2024年正式跨入無人機開發，雖為產業後進者，但在無人機產品的研發時程及效率優於同業，並在測試數十次的努力下產品已達可量產、並獲得客戶肯定，與客戶協調2025年出貨計畫。

光電 無人機

延伸閱讀

穎崴自結7月 EPS 3.38元 獲利1.2億元、年減約9%

新應材自結7月 EPS 0.95元 獲利0.88億元、年增34%

資通作戰韌性待改善 全力干擾共軍無人機

詹文男 X 吳國禎 5G加持 無人機顛覆物流新格局

相關新聞

世芯開盤秒填息 盤中攻上4000元大關

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於2日除息，配發每股現金股利36.47896285元。1日收盤價為3...

義隆切入無人機應用 盤中攻上漲停

IC設計大廠義隆（2458）1日宣布搶攻無人機應用市場，相關第一代產品已量產出貨，並正開發第二代產品。該公司2日盤中股價...

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科（6191）昨（1）日公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等...

精元斥資3.1億 買大立光股

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（1）日透過子公司峻立科技公告，在今年5月2日至昨日期間，以平均價格2,259.93元，取...

致茂控告固緯涉侵權

量測儀器大廠致茂（2360）昨（1）日宣布，已就固緯電子未經授權，使用致茂所開發開關電源供應器自動測試系統「8000」（...

台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。