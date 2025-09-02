穎崴自結7月 EPS 3.38元 獲利1.2億元、年減約9%

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

穎崴（6515）今日應主管機關要求有價證券達公布注意交易資訊標準，公告自結7月營業收入6.26億元，年增5.39%，稅前盈餘1.51億元，年減少6.21%，歸屬母公司業主淨利1.2億元，年減少約9%，單月每股稅後純益為3.38元。

穎崴也公告公司註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜，公司原實收資本額為新台幣358,501,260元，股數35,850,126股。此次註銷限制員工權利新股減資新台幣9,440元，股數944股。同次辦理114年限制員工權利新股發行增資新台幣2,000,000元，股數200,000股。

此外，穎崴也公告公司註銷股份減資暨114年發行限制員工權利新股後實收資本額為新台幣360,491,820元，股數36,049,182股。註銷前每股淨值為新台幣153.34元，註銷股份減資暨114年發行限制員工權利新股後後，每股淨值為新台幣152.49元

