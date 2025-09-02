信邦營收／8月24.7億元、月增0.85% 太陽能出貨增加

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結8月合併營收為24.76億元，較7月24.56億元成長0.85%，比去年同期28.12億元減少11.92%；累計前8月合併營收為209.2億元，較去年同期減少4.99%。

信邦指出，8月合併營收較7月成長0.85%，主要係美國太陽能微逆變器客戶，8月出貨金額較7月增加所致；較去年同期減少11.92%，係美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，削弱民眾安裝意願，整體需求放緩，太陽能產業8月出貨金額較去年同期減少49.03%。

累計前8月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長0.01%、汽車產業成長3.9%、綠能產業減少29.38%、工業應用產業成長0.39%、通訊及電子周邊產業成長13.25%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收74.26%；連接器及零組件銷售占25.74%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收30.84%；通訊及電子周邊產業占24.27%；綠能產業占21.11%；汽車產業占15.07%；醫療及健康照護產業占8.71%。

