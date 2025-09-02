美國太陽能需求放緩 信邦8月營收年減11.9%

受美國太陽能建置需求放緩影響，連接器線大廠信邦今天公布8月營收新台幣24.76億元，月增0.85%，但比去年同期衰退11.92%。

信邦指出，8月營收較去年同期減少逾1成，主要受到美國太陽能微逆變器客戶，因高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，削弱民眾安裝意願，整體需求放緩，信邦太陽能相關產品8月出貨金額較去年同期大幅衰退49.03%。

信邦今年前8月營收209.2億元，較去年同期減少4.99%。以公司5大事業群來看，今年前8月通訊及電子週邊產業年成長13.25%，動能最強；汽車產業成長3.9%，工業應用產業成長0.39%，醫療及健康照護產業成長0.01%，表現持平；至於綠能產業營收年減29.38%，表現敬陪末座。