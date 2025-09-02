AI 題材外溢到無人機：義隆量產出貨、軍規版明年來 股價跳空鎖漲停

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）跨入無人機傳捷報，宣布Mini LED Local Dimming區域調光顯示IC量產出貨，並預告與中研院合作的第二代軍規版無人機，導入AI影像辨識、智慧追蹤與自動避障功能，目標明年下半年量產；消息激勵2日股價開盤跳空鎖漲停至131元。

市場解讀，AI主線並未降溫，上游到中游的熱度持續，第2季全球晶圓代工營收季增14.6%創高、台積電（2330）市占首度站上7成，AI/HPC拉貨仍是主動能；輝達（NVIDIA）亦宣布GTC 2026將聚焦新一代Rubin/Vera平台，顯示AI運算藍圖持續前推。

在此主旋律下，資金開始尋找「邊緣AI」落地的應用端標的。台廠鏈上近期從先進封裝高階膠材結盟、探針卡族群走強，到無人機場景的AI感測/顯示皆有進展；晶瑞光（6787）日前也發表「AI熱成像＋高光譜無人機」方案。義隆切入無人機顯示與AI視覺，有望承接AI題材由雲端向終端外溢的資金關注。據工研院口徑，全球無人機市場規模目前約300億美元，2030年上看500億美元。