聖暉攻進千金俱樂部 法人喊目標價1,250元 中長期成長動能強勁

隨著台積電海外設廠腳步加快，半導體設備族群的長線成長潛力持續受到市場矚目。其中，被聖暉*（5536）2日盤中股價強勢衝上1,015元，首度挺進千金俱樂部，刷新歷史新高。不過高點隨即引來獲利了結賣壓，盤中一度回落至904元，午盤回升至950元，仍下跌3.16％。雖然股價短線震盪，但法人看好聖暉*的中長期發展，將目標價上調至1,250元。

國內投顧法人指出，聖暉*正受惠於半導體產業結構重塑與台積電擴產潮，營運進入高獲利周期，並獲得「強力買進」評等。觀察近期動向，客戶下單態度明顯轉趨積極，目前在手訂單高達500億元，且隨著2025年下半年急單比重提升，將有助於公司毛利率表現持續向上。

法人進一步分析，聖暉未來的成長動能並不侷限於單一大客戶，公司已積極在多個潛力市場設立據點，並領先同業切入資料中心廠務工程布局，奠定其市場領導地位。財務面來看，法人預估聖暉2025、2026年營收將達433.2億元與583.6億元，年增率分別為43.2％與34.7％，每股稅後純益（EPS）則可望達28.62元與50.07元，顯示未來兩年仍具備強勁的獲利成長潛力。

整體而言，儘管聖暉*股價短線因漲多而震盪，但技術面仍站穩5日線之上、且短中長期均線呈現多頭排列。法人強調，隨著全球晶圓廠建廠潮方興未艾，加上公司深耕廠務工程與資料中心市場，長線成長趨勢不變，後市表現仍值得關注。