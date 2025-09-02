測試介面股續揚 穎崴、旺矽盤中雙創歷史新高價
近日測試介面族群股價勁揚，穎崴（6515）、旺矽（6223）2日延續強勁走勢，盤中創下歷史新高價，表現亮眼，法人指出，長期而言，晶片測試難度提升、測試時間拉長及封裝尺寸放大，皆構成支撐測試介面產業成長的結構性需求。
AI/HPC需求持續旺盛帶動高階測試介面放量，Rubin平台相關測試介面訂單能見度提高、轉化為今年下半年到明年上半年出貨動能，同時MEMS探針卡需求優於預期，推升相關業者高毛利產品比重與營運展望。
穎崴大幅受惠於Rubin世代測試平台，主因公司有望取得新SLT/燒機混合測試機台對應之測試座之獨家供應訂單，並伴隨FT socket用量提升，推升公司營收。此外，近期接單狀況暢旺，美系客戶server CPU相關測試座需求強勁；客戶導入Hyper socket，價量可觀，加上探針卡訂單優於預期。
旺矽於Trainium 3 專案中將取得高市佔率。此外，公司將擴張MEMS產能時程提前至2026年初，達到每月200萬針，進一步帶動MEMS探針卡出貨提升、產品組合優化與ASP上行。另就CPO設備進展，旺矽正與客戶積極協作，預期明年下半年有望小量出貨，並於2027年起放量。
