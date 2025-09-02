快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

測試介面股續揚 穎崴、旺矽盤中雙創歷史新高價

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

近日測試介面族群股價勁揚，穎崴（6515）、旺矽（6223）2日延續強勁走勢，盤中創下歷史新高價，表現亮眼，法人指出，長期而言，晶片測試難度提升、測試時間拉長及封裝尺寸放大，皆構成支撐測試介面產業成長的結構性需求。

AI/HPC需求持續旺盛帶動高階測試介面放量，Rubin平台相關測試介面訂單能見度提高、轉化為今年下半年到明年上半年出貨動能，同時MEMS探針卡需求優於預期，推升相關業者高毛利產品比重與營運展望。

穎崴大幅受惠於Rubin世代測試平台，主因公司有望取得新SLT/燒機混合測試機台對應之測試座之獨家供應訂單，並伴隨FT socket用量提升，推升公司營收。此外，近期接單狀況暢旺，美系客戶server CPU相關測試座需求強勁；客戶導入Hyper socket，價量可觀，加上探針卡訂單優於預期。

旺矽於Trainium 3 專案中將取得高市佔率。此外，公司將擴張MEMS產能時程提前至2026年初，達到每月200萬針，進一步帶動MEMS探針卡出貨提升、產品組合優化與ASP上行。另就CPO設備進展，旺矽正與客戶積極協作，預期明年下半年有望小量出貨，並於2027年起放量。

穎崴 平台 營收

延伸閱讀

致茂控告固緯涉侵權

全民權證／旺矽 挑價平附近

MEMS擴產＋CPO驗證推進 旺矽早盤急彈、一度攻漲停

旺矽探針卡產能 喊衝

相關新聞

世芯開盤秒填息 盤中攻上4000元大關

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於2日除息，配發每股現金股利36.47896285元。1日收盤價為3...

義隆切入無人機應用 盤中攻上漲停

IC設計大廠義隆（2458）1日宣布搶攻無人機應用市場，相關第一代產品已量產出貨，並正開發第二代產品。該公司2日盤中股價...

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科（6191）昨（1）日公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等...

精元斥資3.1億 買大立光股

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（1）日透過子公司峻立科技公告，在今年5月2日至昨日期間，以平均價格2,259.93元，取...

致茂控告固緯涉侵權

量測儀器大廠致茂（2360）昨（1）日宣布，已就固緯電子未經授權，使用致茂所開發開關電源供應器自動測試系統「8000」（...

台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。