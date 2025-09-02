不只歐美 陸政策加持 法人點名這幾檔 AI 受惠股

根據大陸國產化趨勢，多數零組件以及晶片將使用國產廠商，台廠機會較少，但以第4季及短期來看大陸對於伺服器與散熱廠商仍有需求，中國CSP可能加大對AI伺服器採購，台灣ODM仍是重中之重，法人表示，其中如廣達（2382）、鴻海（2317）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017），以及電源供應器的台達電（2308）等將有望受惠。

在邊緣應用將百花齊放下，ASIC廠商世芯（3661）、創意（3443）、智原（3035）等營運進補。另外，瑞昱（2379）方案在 AI 眼鏡整合通訊、語音與影像的功能性與低功耗設計方面具實用性，適合多場景部署，在快速落地方面具優勢。

中國政策的頒布將推動人工智慧應用普及、拉動算力基礎設施建設的投資，並增加對訓練和邊緣推理晶片的需求。同時可以看到針對邊緣裝置，不管從手機/PC、IoT、工業物聯網等皆將受惠，邊緣 AI 智慧終端需要有更高的算力、通訊匹配。

法人指出，過往即使開案ASIC相較GPU成本可較為降低，但能夠開案先進製程，並負擔高昂光罩成本的商家少之又少，故關注重點在CSP大廠資本支出變化，但在邊緣應用將百花齊放下，不只先進製程，如 16/12/7nm 等晶片亦將暢旺。