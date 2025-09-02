快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

聖暉股價漲跌幅過大 早盤一度站上1,015新高 今日列為注意股

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

聖暉*（5536）近日漲跌幅過大，2日列為注意股。聖暉*1日收盤價為981.00元、本益比42.3。今天早盤一度站上1,015新高，隨後賣壓湧現，盤中跌至904元低點。

主管機關揭露，聖暉（5536）*列注意股原因為（第一款）最近六個營業日（含當日）累積之最後成交價漲幅達28.25%，且最近六個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣246元。（第二款）最近六十個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達144.38%。

受惠於AI浪潮持續延燒，半導體大廠如台積電（2330）等積極擴大資本支出，投入先進製程與CoWoS等先進封裝產能，廠務工程訂單持續滿載。聖暉日前在法說會中揭露，目前在手訂單金額高達470億元，其中包含將陸續認列的10座CSP（雲端服務供應商）廠務訂單。據此，法人看好其今明兩年營收，將迎來爆發性成長。

聖暉今年第2季合併營收109.1億元創同期新高，年增42%；稅後純益8.6億元，年增6%，每股純益6.95元。累計上半年合併營收194.6億元，年增48%，稅後純益15億元，年增21%，每股純益12.13元。台灣地區第2季營收年增率更達108%，顯示國內建廠需求強勁。

聖暉對今年第3季營運持樂觀看法，認為AI熱潮將持續推升半導體、PCB等大廠的投資計畫。公司將深化集團資源整合，擴大台灣與東南亞地區的市場布局，藉此提升全球競爭力，持續推動營運成長。

聖暉 營收

延伸閱讀

長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

全民權證／創意 挑價內外5%

新應材×南寶×信紘科結盟 資金湧向 AI 先進製程材料鏈 股價表態大漲

新應材攜手南寶樹脂、信紘科 投入半導體先進封裝用高階膠材市場

相關新聞

世芯開盤秒填息 盤中攻上4000元大關

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於2日除息，配發每股現金股利36.47896285元。1日收盤價為3...

義隆切入無人機應用 盤中攻上漲停

IC設計大廠義隆（2458）1日宣布搶攻無人機應用市場，相關第一代產品已量產出貨，並正開發第二代產品。該公司2日盤中股價...

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科（6191）昨（1）日公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等...

精元斥資3.1億 買大立光股

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（1）日透過子公司峻立科技公告，在今年5月2日至昨日期間，以平均價格2,259.93元，取...

致茂控告固緯涉侵權

量測儀器大廠致茂（2360）昨（1）日宣布，已就固緯電子未經授權，使用致茂所開發開關電源供應器自動測試系統「8000」（...

台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。