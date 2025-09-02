聖暉股價漲跌幅過大 早盤一度站上1,015新高 今日列為注意股

聖暉*（5536）近日漲跌幅過大，2日列為注意股。聖暉*1日收盤價為981.00元、本益比42.3。今天早盤一度站上1,015新高，隨後賣壓湧現，盤中跌至904元低點。

主管機關揭露，聖暉（5536）*列注意股原因為（第一款）最近六個營業日（含當日）累積之最後成交價漲幅達28.25%，且最近六個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣246元。（第二款）最近六十個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達144.38%。

受惠於AI浪潮持續延燒，半導體大廠如台積電（2330）等積極擴大資本支出，投入先進製程與CoWoS等先進封裝產能，廠務工程訂單持續滿載。聖暉日前在法說會中揭露，目前在手訂單金額高達470億元，其中包含將陸續認列的10座CSP（雲端服務供應商）廠務訂單。據此，法人看好其今明兩年營收，將迎來爆發性成長。

聖暉今年第2季合併營收109.1億元創同期新高，年增42%；稅後純益8.6億元，年增6%，每股純益6.95元。累計上半年合併營收194.6億元，年增48%，稅後純益15億元，年增21%，每股純益12.13元。台灣地區第2季營收年增率更達108%，顯示國內建廠需求強勁。

聖暉對今年第3季營運持樂觀看法，認為AI熱潮將持續推升半導體、PCB等大廠的投資計畫。公司將深化集團資源整合，擴大台灣與東南亞地區的市場布局，藉此提升全球競爭力，持續推動營運成長。